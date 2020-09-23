В Брюсселе отменяют масочный режим

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Однако надевать маску местным жителям придется в людных местах

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что в Брюсселе с 1 октября будет отменен масочный режим на улицах. Об этом сообщает The Brussels Times.

"Ношение маски останется очень важным для сдерживания распространения коронавируса. Но бесполезно делать его обязательным в любое время и в любом месте", - сказала Вильмес.

Впрочем, надевать маску по-прежнему придется там, где невозможно соблюсти безопасную дистанцию между людьми. В частности, обязательным остается ношение маски в магазинах, кинотеатрах и в общественном транспорте.

Отметим, в Бельгии с начала пандемии было зарегистрировано 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 10 тысяч человек умерли.

Ранее сообщалось, что киевлянин подал в суд на Кабинет министров Украины с требованием бесплатно обеспечить медицинскими масками на период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.