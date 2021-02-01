В Брюсселе неизвестный напал на людей с ножом
Следователи работают на месте происшествия.
В брюссельском метро на станции "Западный вокзал" неизвестный мужчина напал на пассажиров с ножом, в результате чего порядка 5 человек получили ранения. Об этом пишет Vivacite.
Отмечается, что полиция нейтрализовала злоумышленника. Пока что станция закрыта.
На данный момент правоохранители не сообщают ни о личности подозреваемого, ни о версиях следствия, однако расследование инцидента взяла на себя Федеральная полиция королевства, которая, в частности, занимается борьбой с терроризмом.
Следователи работают на месте происшествия.
Напомним, ранее в Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом напал на прохожего и нанес ему несколько смертельных ударов.