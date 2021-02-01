live
Новости » Мир Читати новину українською

В Брюсселе неизвестный напал на людей с ножом

Нападение в Брюсселе Фото из открытых источников

Следователи работают на месте происшествия.

В брюссельском метро на станции "Западный вокзал" неизвестный мужчина напал на пассажиров с ножом, в результате чего порядка 5 человек получили ранения. Об этом пишет Vivacite.

Отмечается, что полиция нейтрализовала злоумышленника. Пока что станция закрыта.

На данный момент правоохранители не сообщают ни о личности подозреваемого, ни о версиях следствия, однако расследование инцидента взяла на себя Федеральная полиция королевства, которая, в частности, занимается борьбой с терроризмом.

Следователи работают на месте происшествия.

Новости по теме: В столичной больнице произошло нападение: Пациента подрезал неизвестный

Напомним, ранее в Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом напал на прохожего и нанес ему несколько смертельных ударов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине за минувшие сутки выявили 2030 новых случаев коронавируса, выздоровело - 5131 пациент В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму в пять раз Украине удалось сбить волну коронавируса, - Степанов В Украине за минувшие сутки выявили 5348 новых случаев коронавируса, выздоровело - 14 239 человек
Loading...

программы канала ZIK

Референдум по Донбассу и Крыму. Санкции против Китая. Рейтинги партий | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Жизнь без газа.
Литературная цензура. Крутое пике
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Приостановление турборежима. Санкции на китайских инвесторов. Страна на грани | Ток-шоу