В Британии за сутки коронавирус умерли почти 900 человек

Фото из открытых источников

Общее количество погибших в стране приближается к 8 тысяч

За сутки в Британии от коронавируса умерли более 880 человек. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты страны.

За сутки количество погибших увеличилось на 881. Это на более чем сотню меньше, чем накануне. Общее количество погибших от эпидемии в Британии выросла до 7 978.

За сутки обнаружили 4344 новых заражений коронавирусом, число подтвержденных больных превысило 65 тысяч человек. Из них в больницах находятся 16 784 человек.

Напомним, по состоянию на 10 апреля количество больных в мире коронавирусом COVID-19 выросла до 1 601 018 человек.