В Британии за сутки из-за COVID-19 умерло рекордное количество людей

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В стране обнаружили 4 тысячи 324 новых случаев COVID-19

В Великобритании за сутки от коронавируса COVID-19 умерло 563 человека, таким образом количество смертельных случаев в стране выросло до 2352. Об этом сообщает CNN.

"Великобритания сообщает о 563 смертей от COVID-19 - рекордное количество, зафиксировано за 24 часа", - говорится в сообщении.

В частности, по последним данным Британского департамента здравоохранения и социального обеспечения, за сутки в стране подтвердили 4 тысячи 324 новых случаев болезни.

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"В Британии было установлено 4 тыс. 324 новых случая болезни, при общем количестве в 29 474 случаев", - говорится в материале.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял что Соединенное Королевство может преодолеть вспышку коронавируса в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил.