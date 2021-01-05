В Британии установили новый рекорд заболеваемости COVID-19 - впервые более 60 тыс. случаев
Во время первого пика пандемии в стране не проводили такое большое количество тестов
В Великобритании установили новый суточный рекорд по количеству случаев - 60 916, также за сутки умерли 830 человек. Об этом сообщает Sky News.
Согласно сообщению, это самый высокий ежедневный общий объем случаев COVID-19, когда-либо зафиксированный в стране, а также первый случай, когда количество превысило отметку в 60 тысяч.
Как отмечается, во время первого пика пандемии такие массовые тестирования, как сейчас, не проводились, поэтому непонятно, сколько же случаев заболеваний было тогда на самом деле.
В то же время показатели количества случаев и умерших в последние сутки выросли по сравнению со вчерашним днем, а уровень положительности (процент людей, получивших положительный результат по результатам тестирования на коронавирус) растет в течение нескольких недель.
Напомним, в Великобритании разрешили делать людям прививки от коронавируса различными вакцинами, несмотря на отсутствие данных об эффективности и безопасности комбинирования препарата.