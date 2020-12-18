В Британии умер актер, сыгравший Бобу Фетта в "Звездных войнах"

Джереми Буллок John Phillips / Getty Images

Актеру Джереми Буллоку было 75 лет

В Лондоне на 76 году жизни скончался британский актер Джереми Буллок, известный по роли охотника за головами Бобы Фетта в оригинальной трилогии "Звездных войн". Об этом сообщил актер, исполнивший роль Люка Скайуокера, Марк Хэмилл в Twitter.

Известно, что трагедия произошла вчера, 17 декабря, в госпитале Святого Джорджа. Буллок страдал от болезни Паркинсона.

"Джереми Буллок был квинтэссенцией английского джентльмена. Прекрасный актер, и такой добрый ко всем, кому посчастливилось встретиться или поработать с ним. Я буду очень скучать по нему и так благодарен за то, что знал его", – написал Хэмилл.

Джереми Буллок начал свою карьеру в начале 60-х годов прошлого века, будучи подростком. Актер играл в сериале "Доктор Кто", а в 1980 году появился на экране в образе Бобы Фетта, что стало одной из самых известных ролью в его карьере.

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Напомним, недавно умер британский бодибилдер и актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в первой трилогии "Звездных войн". Мужчина умер после непродолжительной болезни.