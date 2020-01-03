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В Британии разрешат смешивать вакцины от COVID-19, если нужной дозы нет в наличии

В Британии разрешат смешивать вакцины Фото из открытых источников

Комбинировать препарат можно "в чрезвычайно редких случаях"

В Великобритании разрешать делать людям прививки от коронавируса различными вакцинами, несмотря на отсутствие данных об эффективности и безопасности комбинирования препарата. Об этом сообщает Reuters

По предварительной информации, совмещать два вида вакцины позволят при условии, если нужного препарата нет в наличии. 

"Если та же вакцина недоступна или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации", - отметили в британском правительстве. 

Однако глава отдела иммунизации в Министерстве здравоохранения Англии Мэри Рамзи предупредила, что это будет происходить "в чрезвычайно редких случаях". При этом британское правительство не рекомендует сочетать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

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Заметим, Британия стала первой страной, которая начала использование вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Оба препарата предназначены для введения в виде двух инъекций с интервалом в несколько недель, однако их смешивание не предусмотрено.

В связи с этим британское правительство призвало приложить все усилия для завершения вакцинации одной и той же вакциной. Если же пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут сделать прививку другим препаратом. 

Напомним, недавно в Британии предупредили об аллергических реакциях на вакцину Pfizer/BioNTech и призвали отдельные группы людей не делать прививки от коронавируса COVID-19.

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