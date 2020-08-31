В Британии планируется рекордное повышение налогов из-за пандемии, – СМИ

В правительстве страны отмечают значительные потери бюджета из-за коронавируса



Минфин Великобритании рассматривает возможность крупнейшего за несколько последних десятилетий повышения налогов. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что правительство страны планирует компенсировать потери бюджета Британии из-за пандемии коронавируса и значительного сокращения экономики. Сейчас обсуждается вариант повышения размера базовой налоговой ставки на продажу активов с 10% до 20%. Кроме того, в Объединенном Королевстве хотят увеличить налог на продажу второй квартиры или дома с 18% до 20%.

В то же время, для людей, которые платят налоги по повышенной ставке, могут увеличить размер сбора до 40% (сейчас граждане платят 28% с продажи недвижимости и 20% с продажи активов).

Кроме того, в Минфине Британии сейчас обсуждается сокращение пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи и повышение топливных сборов.

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Напомним, недавно в США объявили налоговые каникулы для бедных. В частности, налог с зарплат до конца текущего года отменят для американцев, зарабатывающих менее 100 тыс. долларов в год.