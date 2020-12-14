В Британии обнаружили "новый вид" коронавируса

3D-модель коронавируса Фото из открытых источников

Сейчас он был обнаружен в 60 регионах

В Великобритании определен "новый вид" коронавируса, который может повлечь быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии. Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в Палате общин, сообщает Sky News.

Хэнкок заявил, что ученые определили более тысячи случаев, касающихся нового вида. Он распространяется быстрее, чем существующий штамм коронавируса, и, как полагают, способствует "очень резким, экспоненциальным подъемам" в случаях на юго-востоке Англии.

В настоящее время он был обнаружен в 60 регионах и считается похожим на мутацию, обнаруженную в других странах за последние месяцы.

Министр здравоохранения заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что новый вид не будет реагировать на вакцину против COVID-19.

"На этом этапе я должен подчеркнуть, что в настоящее время ничто не указывает на то, что этот вариант, скорее всего, вызовет серьезные заболевания. И последний клинический совет заключается в том, что вряд ли эта мутация не ответит на вакцину", - сказал он.

Ранее сообщалось, что во вторник, 15 декабря, Министерство здравоохранения представит новый алгоритм обнаружения коронавируса, согласно которому будут тестировать всех с симптомами ОРВИ.