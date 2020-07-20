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В Британии обнародовали результаты испытаний вакцины от COVID-19 на людях

Иллюстрированное фото REUTERS

Вакцина вызывает иммунную реакцию и является безопасной

В Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса на людях, которую разрабатывали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZenec. Об этом пишет SkyNews.

По словам ученых, вакцина вызывает иммунную реакцию и является безопасной.

"Первые тесты на людях показали, что вакцина против коронавируса, которая разрабатывается в Оксфордском университете, является безопасной и вызывает иммунную реакцию", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Россия пытается украсть данные о вакцине от COVID-19, – заявление Британии, США и Канады

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19. Согласно сообщению, ВОЗ настроена оптимистично, даже если клинические исследования этих лекарств завершатся неудачно.

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