В Британии обнародовали результаты испытаний вакцины от COVID-19 на людях

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Вакцина вызывает иммунную реакцию и является безопасной

В Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса на людях, которую разрабатывали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZenec. Об этом пишет SkyNews.

По словам ученых, вакцина вызывает иммунную реакцию и является безопасной.

"Первые тесты на людях показали, что вакцина против коронавируса, которая разрабатывается в Оксфордском университете, является безопасной и вызывает иммунную реакцию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19. Согласно сообщению, ВОЗ настроена оптимистично, даже если клинические исследования этих лекарств завершатся неудачно.