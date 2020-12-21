В Британии назвали категорию людей, которая наиболее уязвима к мутированному коронавирусу

Новый штамм коронавируса наиболее заразный для детей Фото из открытых источников

Статистика свидетельствует, что чаще всего новым вирусом заражаются дети

Член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор Лондонского Imperial College Нил Фергюсон заявил, что новый штамм коронавируса наиболее заразен для детей. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Нам нужно собрать больше информации о том, как он (новый вид коронавируса — ред.) себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей..." — отметил Фергюсон во время брифинга.

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По его словам, ученые пока не установили причин уязвимости детского организма к заболеванию, однако статистика указывает, что чаще всего новым коронавирусом заражаются несовершеннолетние.

В то же время Фергюсон добавил, что ученые продолжают исследовать новую мутацию и имеют в своем распоряжении подтвержденные свидетельства того, что новый вариант вируса как минимум на 50% более заразен, чем ранее известный СOVID-19.

Напомним, в декабре в Британии обнаружили новую разновидность коронавируса, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах страны ввели тотальный локдаун. Позже в Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом вируса "вышла из-под контроля" власти, а усиленные меры могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

По данным Центра общественного здоровья Украины, новый вирус мог возникнуть из-за длительной инфекции у одного из пациентов.