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В Британии начали проводить выборочное тестирование на COVID-19, чтобы остановить распространение мутации COVID-19 из ЮАР

Фото из открытых источников

Власть стремится разорвать цепи передачи

Во вторник, 2 февраля, в Великобритании началось тестирование, которое имеет целью исследовать образцы 80 тыс. граждан, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса из Южной Африки. Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, волонтеры и полицейские в нескольких частях Англии начали ходить от двери к двери, чтобы раздать гражданам наборы для тестирования на COVID-19.

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Таким образом власть хочет остановить распространение очень инфекционного штамма коронавируса, что происходит с ЮАР, в частности найти людей с новой мутацией и требовать от них самоизоляции.

Как отмечается, правительство объявило о тестировании, после того как 11 человек в разных регионах получили положительный результат на штамм из ЮАР, хотя не имели никаких контактов с людьми, которые путешествовали в Южную Африку.

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Сейчас в Великобритании обнаружили 105 случаев южноафриканского штамма. Из этого количества все, кроме тех 11, - это лица, которые либо были в Южной Африке, либо контактировали с кем-то, кто там был.

Как отмечается, эта кампания тестирования будет охватывать 80 тыс. людей, независимо от наличия у них симптомов, в восьми разных областях - в тех, где было выявлено 11 случаев. 

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Напомним, недавно в Дании подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее нашли в Южной Африке.

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