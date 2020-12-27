В Британии мощный шторм "Белла" вызвал подтопление и обесточил дома

Последствия шторма "Белла" в Британии PA MEDIA

Метеорологическая служба объявила желтый уровень предупреждения

На Великобританию обрушился шторм "Белла": непогода разрушила деревья и обесточила дома. Об этом 27 декабря сообщило издание ВВС.

Сначала ураган и ливни накрыли юг острова. Скорость ветра достигала 170 километров в час. Кроме того, непогода на юге Англии вызвала затопление железных дорог, из-за чего был задержан ряд поездов.

По предварительной информации, шторм "Белла" двигался на север страны. Ожидается, что последствия непогоды будут ощутимы на большей части Великобритании. В связи с этим метеорологическая служба выпустила желтый уровень предупреждения, связанный со снегом и льдом. Не исключены разрушения во всех частях острова.

Новости по теме: В Иране из-за снежного шторма погибли восемь альпинистов

Отмечается, что на Уэльсе в результате шторма было обесточено 21 тысячу домов. Часть из них успели подсоединить к электросети в воскресенье утром.

Кроме того, в городе Бедфорд от наводнений пострадали еще примерно 40 домов.

Напомним, недавно Филиппины накрыл сильнейший в истории страны тайфун "Гонни", унесший жизни по меньшей мере 20 человек, 165 получили ранения, а трое пропали без вести.