В Британии медсестру подозревают в массовых убийствах младенцев

Люси Летби Фото из открытых источников

Она уже привлекалась к ответственности за 17 смертельных случаев с младенцами

В Великобритании в городе Честер полиция задержала медсестру, которая обвиняется в убийстве восьми новорожденных младенцев и еще десяти покушениях на убийство. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана еще 10 ноября. Ей предъявлено обвинение в рамках расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

Примечательно, что ранее Летби уже задерживалась полицией 3 июля 2018 года, в рамках расследования 17 смертельных случаев с младенцами в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинение, после чего выпустили под залог. Позже полиция английского графства Чешир предъявила медсестре обвинение в убийстве еще троих детей.

Само же расследование начали в мае 2017 года и вначале следователи пытались выяснить, как именно умерли 15 детей в клинике между июнем 2015 года и июнем 2016 года. В дальнейшем полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений - ред.) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.

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