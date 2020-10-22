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В Британии картину уличного художника продали почти за 10 миллионов долларов

Картина британского художника Бэнкси "Покажите мне Моне" Twitter / Sotheby’s

Аукцион длился восемь минут

Картину британского уличного художника Бэнкси "Покажите мне Моне" продали за 9,8 миллиона долларов. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.

Аукцион состоялся вчера. "Бэнкси "Покажи мне Моне", шутливая отсылка на шедевр Клода Моне, превосходит его оценку, чтобы принести £ 7,551,600 / $ 9,814,353 после 8 минут торгов", – написано в сообщении.

Предварительно картину оценивали в 4-6 миллионов долларов. Сама же работа является отсылкой к полотну французского художника Клода Моне "Японский мостик". На своей картине Бэнкси изобразил пруд, в который сброшены тележки из супермаркета и дорожный конус.

Заметим, что Бэнкси – это псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера. Вокруг его биографии и настоящего имени идет много споров. Согласно наиболее распространенным версиям, его настоящее имя Роберт или Робин Бэнкс.

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Напомним, ранее Бэнкси лишили авторского права на одну из самых известных работ. Суд отказал художнику в подтверждении авторского права из-за его анонимности.

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