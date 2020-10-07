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В Британии готовят замену премьер-министру Джонсону, - Bloomberg

Борис Джонсон Фото из открытых источников

Его на посту председателя правительства может заменить нынешний министр финансов Риши Сунак.

Британские консерваторы подыскивают замену действующему премьер-министру Борису Джонсону. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что консерваторы не довольны стратегией Джонсона в борьбе с коронавирусом и тем, что переговоры о торговом соглашении с ЕС зашли в тупик.

По данным издания, Сунак уже начал проводить встречи с депутатами, которые в итоге могут поддержать именно его кандидатуру.

В частности, он начал собирать небольшие группы консерваторов у себя на завтраках в своем офисе рядом со штаб-квартирой Джонсона. На этих встречах Сунак интересуется ситуацией на округах и открыто критикует ошибки правительства.

Один из собеседников Bloomberg подчеркивает, что Сунак "идет по пути премьер-министра". Издание напоминает, что именно консерваторы определят время следующих выборов и предложат двух кандидатов, которые будут бороться за высокий пост на общенациональном голосовании партии.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что Европейский Союз угрожает "остановить поставки пищевых продуктов из Великобритании в Северную Ирландию", несмотря на существование пошлин на импорт из одного региона в другой

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