В Британии для дезинфекции улиц используют роботов

Эти модели были созданы для обследования ремонта дорожной инфраструктуры, в частности мостов

В Британии работы дезинфицируют общественное пространство Фото с открытых источников

В британском Лидсе для дезинфекции общественных мест используют роботов. Об этом сообщает BBC.

Такое решение станет частью испытаний роботов, разработанных в совместном проекте Университета Лидса, Университета Бирмингема и Университетского колледжа Лондона.

Эти модели были созданы для обследования ремонта дорожной инфраструктуры, в частности мостов. Теперь им добавят функцию определения объектов в общественном пространстве, которые требуют дезинфекции (как, например, скамейки или поручни) с помощью искусственного интеллекта и распыления раствора.

В Британии работы дезинфицируют общественное пространство Фото с открытых источников

Применив роботов для дезинфекции, разработчики хотят проверить, насколько эффективно они смогут выполнять эту работу.

Это должно также уменьшить риски заражения коронавирусом для муниципальных уборщиков.

Первые испытания новой функции в адаптированных условиях прошли успешно, теперь машины выпустят на улицы для автономной работы.

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