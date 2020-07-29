В Британии для дезинфекции улиц используют роботов
Эти модели были созданы для обследования ремонта дорожной инфраструктуры, в частности мостов
В британском Лидсе для дезинфекции общественных мест используют роботов. Об этом сообщает BBC.
Такое решение станет частью испытаний роботов, разработанных в совместном проекте Университета Лидса, Университета Бирмингема и Университетского колледжа Лондона.
Эти модели были созданы для обследования ремонта дорожной инфраструктуры, в частности мостов. Теперь им добавят функцию определения объектов в общественном пространстве, которые требуют дезинфекции (как, например, скамейки или поручни) с помощью искусственного интеллекта и распыления раствора.
Применив роботов для дезинфекции, разработчики хотят проверить, насколько эффективно они смогут выполнять эту работу.
Это должно также уменьшить риски заражения коронавирусом для муниципальных уборщиков.
Первые испытания новой функции в адаптированных условиях прошли успешно, теперь машины выпустят на улицы для автономной работы.
Ранее сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелесе робот-курьер украл чужую еду и заставил клиента по имени Юсиф гнаться по улице за ним.