В Британии белкам будут подсыпать оральные контрацептивы в ореховую пасту

Серая белка Flickr

Таким образом планируют контролировать численность животных

Правительство Великобритании одобрил проект контроля численности серых белок с помощью оральных контрацептивов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в кормушки для животных будут подкладывать ореховую пасту с соответствующими средствами. Делать это будут за то, что серые белки быстро размножаются и вытесняют местных животных, а также наносят ущерб лесам на сумму в сотни миллионов фунтов в год.

Серые белки являются сравнительно новым видом животных для Британских островов, ведь их завезли в конце позапрошлого века из Северной Америки. С тех пор они практически вытеснили из лесов и парков рыжих белок.

Сейчас численность серых белок в Британии оценивается в около 3 миллионов особей. Они обгрызают кору с молодых деревьев и предпочитают ценным широколиственные породам, а также подрывают правительственную экологическую программу посадки новых лесов.

При этом проблемой белок занимается объединение природоохранных и лесозащитных движений, которое в 2017 году и предложило давать животным контрацептивы. В прошлом году представители организации опробовали специальную модель кормушки, в которую не может проникнуть ни одно животное, кроме серой белки.

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Напомним, недавно в Японии разработали робота-монстра, который способен отпугивать хищных животных. 70 таких роботов уже установили на острове Исигаки, где местных беспокоит нашествие диких кабанов.