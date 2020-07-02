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В Амазонии темпы распространения лесных пожаров побили 13-летний рекорд

Пожары в Амазонии Фото с открытых источников

За месяц спутники зафиксировали 2 248 источников пожаров

В течении июня в дождевых лесах Амазонии количество пожаров возросло почти на 20 процентов, что стало наибольшим показателем распространения пожаров за последние 13 лет. Об этом сообщает ВВС

"Пожары в дождевых лесах Бразилии в Амазонии выросли почти на 20% в течение июня - это 13-летний максимум для этого месяца", - отметили в бразильском правительстве.

Так, в течение прошлого месяца спутники зафиксировали 2 248 источников возгорания в лесах Амазонии. Тогда как в прошлом году за тот же период времени было выявлено 1 880 пожаров.

Как отмечается, пожары в Амазонии усиливаются в течение июля-сентября. В связи с этим экологи опасаются, что ситуация может стать еще хуже, чем в прошлом году.

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Кроме этого, активисты бьют тревогу, что ситуация с пожарами может ухудшиться из-за пандемии коронавируса, ведь органы местной власти меньше отслеживают поджоги в лесах. 

К слову, в этом регионе сосредоточены приблизительно три миллионы видов растений и животных, а также проживают примерно миллион коренных жителей.

Напомним, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару публично заявлял, что известный актер Леонардо Ди Каприо финансирует организации, что ответственны за лесные пожары в Амазонии.

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