В Бразилии скончался доброволец, участвовавший в испытании вакцины от COVID-19, исследование приостановили

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Испытания были на финальном этапе

В Бразилии на последнем этапе приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac из-за смерти добровольца. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, Бразильское агентство здравоохранения заявило, что тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd., которая называется Coronavac, было прекращено в Бразилии после события, которое произошло 29 октября.

Как отмечается, исследование прерывается в соответствии с правилами, пока агентство анализирует, следует ли продолжать исследования, однако никаких деталей бразильское ведомство не предоставило.

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Научно-исследовательский институт Butantan в Сан-Паулу, который сотрудничал с компанией Sinovac на местном уровне, заявил, что был удивлен решением и изучает детали того, что произошло во время исследования. Также директор института Димас Ковас заявил в интервью, что один доброволец испытания умер, но смерть не связана с вакциной.

В то же время в заявлении компания Sinovac отметила, что уверена в безопасности вакцины. Компания заявила, что руководитель Института Butantan заверил, что событие, которое вызвало паузу в испытании, не связано с вакциной.

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Напомним, недавно стало известно, что вакцина против коронавируса COVID-19 совместного производства американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой BioNTech помогает предотвратить заражение на 90%.