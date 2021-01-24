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В Бразилии разбился самолет с футболистами на борту

Авиакатастрофа в Бразилии Twitter / ge

В результате трагедии погибли шесть человек

В Бразилии упал частный самолет с футболистами на борту, в результате чего шесть человек погибли. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что трагедия произошла на взлетно-посадочной полосе сегодня, 24 января. Самолет с четырьмя игроками и президентом футбольного клуба "Пальмас" разбился через несколько минут после взлета, а обломки борта разбросало по периметру границы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента погибли пассажиры и пилот воздушного судна.

Игроки "Пальмаса" летели в город Гояния, на стадионе которого должны были сыграть с командой "Вила Нова". Соболезнования по поводу трагического инцидента выразили хозяева поля и бразильская команда "Шапекоенсе", игроки которой разбились в 2016 году в авиакатастрофе в Колумбии.

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Напомним, недавно вблизи острова Мале в Индонезии упал пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 62 человека, в том числе 10 детей. Впоследствии неподалеку от Джакарты на поверхности воды нашли останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам воздушного судна. 

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