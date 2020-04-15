В Бразилии от коронавируса вылечился 99-летний ветеран войны

Пожилой мужчина два дня провел в отделении интенсивной терапии

В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, мужчина покинул госпиталь в Бразилиа под аплодисменты медперсонала.

"Победа в этой битве была для меня больше, чем победа в войне. На войне ты убиваешь или живешь. Здесь нужно бороться, чтобы жить", - сказал Пивета.

Пожилому бразильцу диагностировали коронавирус две недели назад. У него развилась пневмония, и два дня мужчина провел в отделении интенсивной терапии.

По словам директора больницы, Пивета не нуждался в аппарате вентиляции легких и выздоровел благодаря хорошей физической форме.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Бразилии заражены коронавирусом 25 684 лица, из них 1 552 умерли, а 14 026 выздоровели.

Напомним, в Италии победить заболевание удалось мужчине в возрасте 101 года.