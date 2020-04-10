В Бразилии нашли неизвестный вид рептилий, которые выжили после массового вымирания

Рептилия Elessaurus gondwanoccidens Федеральный университет Санта-Мария

Новый вид получил название Elessaurus gondwanoccidens – в честь персонажа из "Властелина колец"

Бразильские палеонтологи описали ранее неизвестный вид рептилий, царивших на Земле после всеобщего вымирания видов и стали одними из наиболее эволюционно успешных существ триасового периода. Об этом сообщает Phys.

Как отмечается в исследовании команды Тиан Де-Оливьеро из Федерального университета Санта-Мария, ученые описали новый вид триасовых рептилий, окаменелость, которой была обнаружена на юге Бразилии в городке под названием Санга-ду-Кабрал. Она застыла в породах раннего триасового периода.

Новый вид получил название Elessaurus gondwanoccidens – в честь персонажа трилогии "Властелин колец". Элессар – это эльфийское имя, под которым был коронован Арагорн. Анализ скелета показал, что эта рептилия была близким родственником таинственной группы под названием танистрофеиды (tanystropheid).

Почти 250 млн лет назад произошло массовое вымирание видов. После этого доминировать в глобальных экосистемах на всей планете стали рептилии. Среди самых ранних групп, что появились после этого вымирания, были таністрофеїди.

Их образ жизни еще остается загадкой для ученых, но доподлинно известно, что эта группа была очень эволюционно успешной в триасовом периоде. Ее эволюция на начальной стадии плохо изучена, поскольку остатки раннего триаса встречаются крайне редко. В этом отношении новый вид может значительно помочь ученым.

Большинство окаменелостей танистрофеидов были найдены в средних и поздних триасовых породах Европы, Азии и Северной Америки. Нередко их находят в морских отложениях. Присутствие Elessaurus в континентальных отложениях раннего триаса Южной Америки предусматривает, что эта группа могла появиться именно на южных континентах. Возможно даже, что предки этих существ жили на суше до того, как более поздние виды приспособились к жизни в воде.

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