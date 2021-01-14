В Бразилии началось производство вакцины "Спутник V"

РФПИ

Одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на официальный аккаунт разработчиков в Twitter.

"Российский фонд прямых инвестиций предоставил всю необходимую документацию и материалы", — отмечается в сообщении.

На этой неделе РФПИ и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение "Спутник V" в Бразилии. Вакцинация населения российским препаратом уже началась. В конце октября Российский фонд прямых инвестиций, компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации "Спутника V".

Как рассказали разработчики, в первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию десять миллионов доз препарата, первые партии ожидаются в январе. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, всего в этом году в страну должны доставить 150 миллионов доз вакцины.

Помимо этого, РФПИ и Uniao Quimica "предложат всем странам БРИКС создать оперативную группу по борьбе с COVID-19 и сотрудничать по вакцинам".

Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний, в том числе с участием пожилых и людей из других групп риска, стартовала в сентябре. После третьего промежуточного анализа исследований "Спутник V" дал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.

В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре, уже привили более полутора миллионов человек.