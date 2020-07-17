В Боснии украинца обвинили в перевозке мигрантов

Полиция Боснии и Герцоговины Фото из открытых источников

Украинцем оказался житель города Ровно Рувим Хлабец, 1998 года рождения

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против гражданина Украины в контрабанде и перевозке восьми мигрантов из Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийский издание BHRT.

Согласно сообщению, владелец украинского паспорта житель города Ровно Рувим Хлабец, 1998 года рождения, в конце апреля этого года перевозил восемь мигрантов - трех из Афганистана и пятерых из Пакистана, которые незаконно въехали в Боснию и Герцоговину и не выполнили условия для законного проживания и передвижения в стране.

В прокуратуре утверждают, что обвиняемый перевозил мигрантов в автомобиле, арендованном в муниципалитете Прозор-Рама, и ехал в направлении города Бихаче, что недалеко от границы с Хорватией, которая входит в Европейский Союз.

Как отмечается, автомобиль был остановлен полицейскими на полпути, после чего украинец был задержан.

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Напомним, трое граждан Украины в Боснии и Герцеговине опустошили 23 банкоматы российского "Сбербанка" всего за 53 часа. Злоумышленники похитили около 2,7 миллионов конвертируемых марок (примерно 37 млн гривен).