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В больнице Турции взорвался кислородный аппарат, восемь пациентов погибли

В больнице Турции взорвался кислородный аппарат AA

Авария случилась в отделении интенсивной терапии для больных с COVID-19

В Турции в одной из больниц взорвался кислородный аппарат, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Об этом сообщает Anadolu

Как отмечается, трагедия случилась в городе Газиантеп на юге Турции. По предварительной информации, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с COVID-19 в больнице университетского госпиталя Газиантепа.  

В результате семеро пациентов погибли в отделении реанимации. Еще один человек умер во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет 56-85 лет.

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Также 14 пациентов отделения были переведены в другие медучреждения, которые способны принимать больных с коронавирусом. 

В больнице Турции взорвался кислородный аппарат AA

Причину аварии в больнице не сообщили. Сейчас идет расследование.  

Напомним, ранее в Турции произошел взрыв на автодороге, в результате которого погибли четыре человека и еще 13 получили тяжелые ранения.

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