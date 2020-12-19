В больнице Турции взорвался кислородный аппарат, восемь пациентов погибли
Авария случилась в отделении интенсивной терапии для больных с COVID-19
В Турции в одной из больниц взорвался кислородный аппарат, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Об этом сообщает Anadolu.
Как отмечается, трагедия случилась в городе Газиантеп на юге Турции. По предварительной информации, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с COVID-19 в больнице университетского госпиталя Газиантепа.
В результате семеро пациентов погибли в отделении реанимации. Еще один человек умер во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет 56-85 лет.
Также 14 пациентов отделения были переведены в другие медучреждения, которые способны принимать больных с коронавирусом.
Причину аварии в больнице не сообщили. Сейчас идет расследование.
Напомним, ранее в Турции произошел взрыв на автодороге, в результате которого погибли четыре человека и еще 13 получили тяжелые ранения.