В Болгарии зафиксировали первые четыре случая заражения COVID-19

Укринформ

В Болгарии предложили временно запретить проведение мероприятий в помещениях

В воскресенье, 8 марта, в Болгарии зарегистрировали первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает БГНЕС

По последним данным, в стране зафиксировано четыре случая инфицирования.

" В Плевенськой больнице есть два зараженных коронавирусом, а в габровской больницы - также есть две положительные пробы коронавирус. Таким образом, всего четыре заражены коронавирусом в нашей стране", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала два случая коронавируса было обнаружено у 27-летнего мужчины с голода Плевен и 75-летней женщины с Габрово. По предварительной информации, пациенты не уезжали за границу и не были подвержены риску заболевания. В связи с этим в Болгарии начали поиски "нулевого" пациента, от которого пошло заражение.

Через некоторое время в стране обнаружили еще два случая коронавируса. В частности, в Плеванской больнице из 24 обследованных образцов обнаружили еще один положительный случай коронавируса у 61-летнего мужчины, который страдает болезнью легких. Его состояние тяжелое.

А потом четвертый случай было зафиксировано в городе Габрово в женщины-медика.

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В связи с этим в Болгарии предложили временно запретить проведение мероприятий в помещениях во избежание угрозы распространения вируса.

К слову, по состоянию на 10 утра 8 марта в мире выздоровели 59 965 пациентов, которые были заражены коронавирусом COVID-19, однако общее количество инфицированных возросло до 106 165 человек