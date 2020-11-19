В Болгарии археологи нашли затопленный город на дне Черного моря

Древний город существовал около 6 тыс. лет назад

У юго-восточного побережья Болгарии были обнаружены останки древнего города на дне Черного моря. Об этом сообщили в Archaeology in Bulgaria.

Согласно сообщению, это древнее поселение находится недалеко от устья реки Ропотамо в Бургасской области. Оно было построено около 6 тысяч лет назад, в медном веке. По данным специалистов, этот город может быть старше на 1,5 тысячи лет от египетской пирамиды Хеопса.

Как отмечается, первые признаки зданий были обнаружены еще в 1970-е годы, но масштабные археологические работы развернули только сейчас.

На месте раскопок были обнаружены предметы, которые более характерны для суши. Кроме того, в то время уровень Черного моря был на пять метров ниже того, что есть на данный момент. А это дает основания предполагать, что поселение полностью находилось на побережье Черного моря и имело свой порт.

По мнению исследователей, в городе находилась древнегреческая колония. По археологическим находкам можно отследить период процветания города, эпоху кризиса и упадка.

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Напомним, в Звенигороде Львовской области археологи обнаружили руины барского дома XVI века. Исследователи сообщили, что его окна состояли из маленьких фрагментов стекла, были обработаны алмазным срезом и ретушированы.