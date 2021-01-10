В Bloomberg назвали причины доверять российской вакцине "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.