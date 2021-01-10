В Bloomberg назвали причины доверять российской вакцине "Спутник V"
В отличие от китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, российская вакцина "Спутник V" является весьма надежным и эффективным препаратом несмотря на отсутствие подробных данных о третьем этапе клинических испытаний. Такое мнение высказал старший аналитик по фармацевтике агентства Bloomberg Сэм Фазели.
Он отметил, что эффективность российской вакцины доказывается, в том числе, данными по количеству сделанных прививок и заболевших после укола. По данным Фазели, прививка во время клинических испытаний была сделана 23 тыс. человек, а заболели после нее коронавирусом менее 150 человек.
"Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании "Спутник V" стабильно составляла 90% или выше. Также не было случаев тяжелой формы COVID-19 у вакцинированных лиц, хотя определения степени тяжести заболевания неясно", — написал аналитик.
По его словам, Россия благодаря разработке собственной вакцины, входит в пятерку производителей, которые получили наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.