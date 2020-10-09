В Бейруте вновь произошел сильный взрыв

Взрыв в Бейруте Фото из открытых источников

Сейчас информации о жертвах нет

В столице Ливана Бейруте вновь произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде. Об этом сообщает Daily Star.

По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну". Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально эта информация еще не подтверждена. На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.