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В Бейруте вновь произошел сильный взрыв

Взрыв в Бейруте Фото из открытых источников

Сейчас информации о жертвах нет

В столице Ливана Бейруте вновь произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде. Об этом сообщает Daily Star.

По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну". Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально эта информация еще не подтверждена. На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.

 

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Сообщается, что во вторник, 8 сентября, в порту также вспыхнул небольшой пожар, но тогда его быстро ликвидировали.

 

Напомним, 4 августа в порту Бейрута, столице Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, унесших жизни более сотни человек. 

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Позже были задержаны 16 сотрудников, среди которых – генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. По предварительной версии, трагедия в порту произошла из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена.

Следствие рассматривает три возможные версии взрыва: халатность, несчастный случай и внешнее вмешательство (попадание бомбы или ракеты). 

 

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