В Бейруте вновь произошел сильный взрыв
Сейчас информации о жертвах нет
В столице Ливана Бейруте вновь произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде. Об этом сообщает Daily Star.
По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну". Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально эта информация еще не подтверждена. На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.
#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG— Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020
Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
Сообщается, что во вторник, 8 сентября, в порту также вспыхнул небольшой пожар, но тогда его быстро ликвидировали.
A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020
Напомним, 4 августа в порту Бейрута, столице Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, унесших жизни более сотни человек.
Позже были задержаны 16 сотрудников, среди которых – генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. По предварительной версии, трагедия в порту произошла из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена.
Следствие рассматривает три возможные версии взрыва: халатность, несчастный случай и внешнее вмешательство (попадание бомбы или ракеты).