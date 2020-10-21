В Берлине вандалы напали на несколько музеев: Повреждено не менее 70 экспонатов

Музейный остров в Берлине Фото из открытых источников

Злоумышленники залили маслянистой жидкостью египетские саркофаги и каменные скульптуры

На территории Музейного острова в Берлине вандалы заляпали неизвестной жидкостью по меньшей мере 70 экспонатов в ряде музеев. Об этом пишет Deutsche Welle.

В частности, неизвестные злоумышленники залили маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры, а также полотна XIX века в Пергамском музее, Старой национальной галерее, Новом музее и ряде других.

Сообщается, что инцидент произошел еще 3 октября, однако об этом стало известно только сегодня. Эксперты отмечают, что атака на территории Музейного острова стала одной из самых масштабных в истории послевоенной Германии.

Сейчас идет расследование, о мотивах вандалов пока неизвестно.

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Напомним, ранее в Ровно вандалы устроили погром на кладбище - повредили надгробия, разбили окна в близлежащей церкви.