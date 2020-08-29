В Берлине тысячи людей вышли на акцию против карантина

Акцию против карантина в Берлине Фото из открытых источников

На акции присутствуют около 18 тысяч человек

В столице Германии около 18 тысяч человек вышли на акцию против коронавирусных ограничений. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

По данным полиции, демонстранты продолжают прибывать, поэтому их количество может варьироваться. Отмечается, что люди не соблюдают требования минимальной дистанции, поэтому в полиции отмечают: если правила дистанцирования не будут выполнены и люди не будут носить маски, это может стать поводом для роспуска демонстрации.

Акция называется "Собрание за свободу", а ее участники приехали из разных уголков ФРГ. Они держат плакаты с надписью "Мы - люди", "Все ложь" и призывают к отставке федерального правительства и отмены коронавирусных правил, введенных из-за пандемии.

Для соблюдения порядка мобилизовано около 3 000 правоохранителей.

Напомним, ранее власти Германии решили установить штраф за отказ носить маску в общественных местах в размере 50 евро. Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что гражданам необходимо взвешивать целесообразность проведения вечеринок и семейных мероприятий.