В Берлине тысячи людей протестуют из-за "коронавирусного" заговора

По состоянию на обед к маршу присоединились около 15 тыс. людей

Тысячи людей вышли в Берлине в субботу на протест против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Согласно сообщению, активисты начали собираться в центре немецкой столицы рано утром. Некоторые выкрикивали такие фразы, как "Мы вторая волна!"и "Сопротивление!", призывали к свободе и утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".

В свою очередь, правоохранители призывали всех одеть маски и придерживаться социальной дистанции, но участники на это не обращали внимания.

По данным полиции, по состоянию на обед к маршу присоединились около 15 тыс. человек - значительно больше, чем ожидалось. Прогнозировали, что к протесту присоединятся до 10 тыс. человек.

К слову, это не единственный сегодняшний протест. Крупнейшее собрание, которое должно закончиться во второй половине дня, организованное инициативой из Штутгарта Querdenken 711, которое проходит под лозунгом: "Конец пандемии - День свободы".

Зарегистрирована также акция граждан, выступающих против взглядов защитников теорий заговора.

Как известно, по данным Центра Джона Хопкинса, с начала пандемии в Германии обнаружили 210 697 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 154 человека умерли, а побороли болезнь 192 596. За последние несколько недель показатели заражения в Германии увеличились и чиновники предостерегли от потери бдительности.

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Ранее сообщалось, что представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы считают, что молодежь сейчас является главным распространителем коронавируса.