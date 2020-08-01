В Берлине тысячи людей протестуют из-за "коронавирусного" заговора
По состоянию на обед к маршу присоединились около 15 тыс. людей
Тысячи людей вышли в Берлине в субботу на протест против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Tagesspiegel.
Согласно сообщению, активисты начали собираться в центре немецкой столицы рано утром. Некоторые выкрикивали такие фразы, как "Мы вторая волна!"и "Сопротивление!", призывали к свободе и утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".
В свою очередь, правоохранители призывали всех одеть маски и придерживаться социальной дистанции, но участники на это не обращали внимания.
По данным полиции, по состоянию на обед к маршу присоединились около 15 тыс. человек - значительно больше, чем ожидалось. Прогнозировали, что к протесту присоединятся до 10 тыс. человек.
К слову, это не единственный сегодняшний протест. Крупнейшее собрание, которое должно закончиться во второй половине дня, организованное инициативой из Штутгарта Querdenken 711, которое проходит под лозунгом: "Конец пандемии - День свободы".
Зарегистрирована также акция граждан, выступающих против взглядов защитников теорий заговора.
Как известно, по данным Центра Джона Хопкинса, с начала пандемии в Германии обнаружили 210 697 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 154 человека умерли, а побороли болезнь 192 596. За последние несколько недель показатели заражения в Германии увеличились и чиновники предостерегли от потери бдительности.
Ранее сообщалось, что представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы считают, что молодежь сейчас является главным распространителем коронавируса.