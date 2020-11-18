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В Берлине противники карантина хотели прорваться в Бундестаг, есть задержанные и пострадавшие

Протест в Берлине Фото из открытых источников

Разъяренные протестующие начали бросать в правоохранителей камни и бутылки

В столице Германии - Берлине - тысячи людей вышли на акцию против усиления карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают Reuters и RBB 24.

Как отмечается, возмущение жителей Берлина вызвало намерение немецкого парламента утвердить закон, который расширит полномочия для принятия решений по усилению карантина. В частности, протестующие обеспокоены тем, что парламент может получить слишком широкие полномочия и нарушить права граждан.

 

Также в ходе протеста часть разъяренных участников акции попыталась прорваться в Бундестаг. В результате этого возникли столкновения между гражданами и полицией. Однако, спустя 2 часа после начала протеста ситуация и в Берлине обострилась: в полицию начали бросать бутылки и камни. В ответ на это правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

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По предварительным данным, в ходе акции были задержаны по меньшей мере 190 человек, двоим из них грозят судебные дела. Кроме этого, 9 правоохранителей пострадали. 

Напомним, в конце октября в Германии противники карантина вышли на акцию протеста с призывом к власти не ограничивать их свободу.

Перед этим в конце августа в Берлине прошла акция против коронавирусных ограничений "Собрание за свободу". Ее участники держали плакаты с надписью "Мы - люди", "Все ложь" и призывали к отставке федерального правительства и отмене коронавирусных правил, введенных из-за пандемии.

 
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