В Берлине начался суд по делу Хангошвили: В убийстве подозревают россиянина Красикова (Соколова)

Зелимхан Хангошвили ВВС Русская служба

В немецкой прокуратуре убеждены, что Красиков действовал от имени государственных органов РФ

В среду, 7 октября,в Берлине начался судебный процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. На скамье подсудимых - Вадим Красиков, также известный как Вадим Соколов. Об этом сообщает ВВС Русская служба.

Отмечается, что федеральный прокурор предъявил Красикову обвинение в убийстве с использованием самозарядного пистолета. Кроме того, обвинение заявло, что мужчина действовал от имени государственных органов РФ.

В понедельник, 5 октября, прокуратура огласила обвинительное заключение Красикову без допросов свидетелей.

После чего суд назвал фамилию обвиняемого — Красиков. Однако, уточнил что обвиняем является тот же Вадим Соколов. Как выяснилось, во время задержания у подозреваемого нашли паспорт гражданина РФ на имя Вадима Соколова. Однако, по даным немецкой прокуратуры, настоящие имя владельца паспорта - Вадим Красиков 1965 года рождения.

Сам Соколов через своего адвоката не подтвердил это. Мужчина заявил, что его имя Вадим Андреевич Соколов и работает он простым инженером, который живет в Брянске.

Позже прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором отметил, что представитель государственных органов России поручил Красикову убить Зелимхана Хангошвили, который в то время жил в Германии и ждал решения немецких властей о предоставлении ему убежища. После чего Обвиняемый согласился убить Хангошвили. А 18 июля 2019 года Красиков получил паспорт на имя Вадима Соколова. Документ мужчине был выдан управлением МВД по Брянску.

С новым паспортом уже Соколов30 июля получил шенгенскую визу. После чего почти месяц спустя, 17 августа, Красиков вылетел из Москвы в Париж, а 20 августа уехал оттуда в Варшаву. Спустя еще два дня он вышел из отеля в польской столице и отправился в Берлин.

Отмечается, что суд по этому делу может длиться несколько месяцев. На следующем заседании выступят свидетели, видевшие момент убийства. Кроме этого, планируют допросить свидетелей, которые видели, как предполагаемый убийца пытался скрыть улики: выкидывал парик, который он использовал для маскировки, в реку.

Сам обвиняемый отказался сотрудничать со следствием и не давал никаких показаний. Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. По данным прокуратуры, обвиняемый подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил из пистолета "Глок 26", пуля попала в тело, а Хангошвили упал на землю. После этого, отметили в прокуратуре, обвиняемый сделал еще два выстрела в голову,в результате чего Хангошвили умер. Красикова же задержали недалеко от места преступления.

В июне прокуратура Германии обвинила правительство России в заказном убийстве Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), а ФРГ пригрозила РФ новыми штрафами.