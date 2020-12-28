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В Баренцевом море затонуло российское судно, судьба 17 моряков неизвестна

Судно "Онега" Фото из открытых источников

По факту начато уголовное производство

В Баренцевом море, возле архипелага Новая Земля в Архангельской области РФ, потерпело крушение рыболовецкое судно "Онега", в результате чего пропали без вести 17 членов экипажа. Об этом сообщает "Интерфакс"

Согласно сообщению, инцидент произошел утром 28 декабря. После аварии в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены, в настоящее время проводятся поиски других членов экипажа. Спасенные моряки получили обморожение, но их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, информация об этом поступила спасателям. Вероятной причиной аварии называют обледенение судна.

В то же время известно, что неблагоприятные погодные условия в районе катастрофы почти не оставляют шансов на выживание пропавших членов экипажа.

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Как отмечается, в районе затопления наблюдается сильный ветер, шторм и мороз около -20 градусов, во время аварии мороз достигал -30, поэтому шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах практически нет.

Между тем поиски пропавших рыбаков продолжаются, в районе поиска преимущественно работают суда компании, в интересах которой действовала "Онега" - "Рыбколхоза имени Калинина".

Также по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).

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Напомним, недавно в российском Пскове военный расстрелял из пушки боевой машины торговый центр, в результате чего снаряд попал в детский магазин. 

 

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