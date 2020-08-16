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В белорусском Бресте около 20 тыс. человек прошли колонной по городу

Силовики задержали одного человека

Вчера, 15 августа, в белорусском Бресте продолжились протесты, в которых приняли участие около 20 тыс. жителей города. Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что многотысячная колонна жителей Бреста несколько часов гуляла по улицам. В частности, первыми по центру города прошли женщины, но впоследствии они остановились вблизи центральной площади, потому что ее перекрыла милиция.  

По другую сторону ограды на площади также стояла немногочисленная группа протестующих, поскольку они пришли на центральную площадь заранее, когда милиция еще не выставила турникеты. Среди протестующих был и лидер белорусской группы "Дай Дарогу!" Юрий Стильский, который вел стрим с места событий, но впоследствии его задержали.

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Известно, что в целом обошлось без массовых задержаний, милиция забрала в отдел только Стильского. По словам журналистов, сотрудников милиции по маршруту шествия не было замечено. В то же время, в хвосте колонны ехал автомобиль ГАИ для обеспечения безопасности участников шествия.

Напомним, 9 августа после проведение президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Поводом этого стали предварительные результаты голосования от экзит-пола, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

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В четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

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