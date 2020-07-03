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В Белграде ввели чрезвычайное положение из-за COVID-19

Фото из открытых источников

В городе ограничили работу клубов и кафе, а также ввели обязательный масочный режим в транспорте

В пятницу, 3 июля, в столице Сербии, Белграде, объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Радио Свобода"

Так, в городе повторно ввели ряд карантинных ограничений. В частности, правительство сделало обязательным ношение масок в закрытых публичных помещениях и в общественном транспорте. За нарушение этого правила граждан будут штрафовать.

Кроме этого, были ограничены рабочие графики клубов и кафе с 6 утра до 11 вечера. Тогда как предельное количество людей на массовых собраниях сократили до 100 человек в помещении и до 500 – под открытым небом.

Отмечается, что чрезвычайное положение в столице вступает в силу с 3 июля. А в течение ближайших недель городская власть планирует пересмотреть правила карантина. 

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К слову, накануне в Сербии сообщили о 359 новых больных COVID-19, 80 процентов из них – в Белграде и его окрестностях. По последним подсчетам, в столице Сербии проживает треть всего 7-миллионного населения страны.

Напомним, в течение последней недели о стремительном распространении коронавирусной болезни COVID-19 сообщили в одном из регионов Италии. Там индекс воспроизводства вируса вырос до опасного уровня. 

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