В Бельгийском городе Вервье нашли коробку с сердцем мэра

Коробка с сердцем мэра Пьера Давида Фото из открытых источников

Ранее историки считали, что сердце хранилось в здании муниципалитета

В Бельгийском городе Вервье при реставрации фонтана обнаружили сердце Пьера Давида — мэра города, занимавшего этот пост в начале XIX века. Об этом пишет Daily Mail.

Орган был запечатан в банке со спиртом внутри небольшой цинковой шкатулки. Таким образом городская легенда о том, что "в сердце города лежит настоящее человеческое сердце" подтвердилась.

Отметим, Пьер Давид был мэром Вервье с 1798 года до своей смерти в 1839 году. За свою жизнь он сделал немало для города, в частности, обеспечил его собственной пожарной командой и средней школой.

Ранее историки считали, что сердце хранилось в здании муниципалитета.

Напомним, недавно в Африке обнаружили слоновую землеройку, которую ученые считали пропавшей более 50 лет назад. В частности, последний раз ученые фиксировали этих созданий в 1968 году. В связи с чем в 2019 году отправились на их поиски в Джибути, страну, которая расположена на севере Африканского Рога. Местные жители смогли опознать существ по старым фото и сказали, что они часто их видят в этой местности.