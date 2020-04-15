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В Бельгии создали кислородную маску, которая может заменить ИВЛ

Кислородная маска, напечатанная на 3D-принтере businessinsider.com

Пока маска проходит тестирование, чтобы получить соответствующие разрешения от регуляторов в США и Европе

В Бельгии разработали медицинскую маску, напечатанную на ЗD-принтере, которая может заменить аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечается, кислородная ЗD-маска была разработана бельгийской компанией Materialise. В частности, разработчики отметили, что это изобретение может помочь уменьшить время, в течение которого пациент подключен к аппарату ИВЛ. 

"3D-печатный кусок - это соединитель, который подключается к маске, которые уже используются в большинстве больниц для доставки кислорода в легкие без использования механической вентиляции", - говорится в материале. 

По предварительной информации, пока кислородная маска проходит процесс тестирования, а в компании ожидают соответствующие разрешения от регуляторов в США и Европе. В том числе, в Materialise подчеркнули, что если все пойдет по плану, то в апреле маски смогут появиться в больницах для помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, недавно японская компания Toyota заявила, что начнет производить еженедельно 500-600 защитных медицинских масок на 3D-принтере и предоставит свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска аппаратов ИВЛ.

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