В Бельгии совершили покушение на мэра города

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Нападение совершили на бургомистра города Брюгге

В Бельгии совершили покушение на убийство бургомистра города Брюгге Дырка Где Фау, глава города получил ножевое ранение. Об этом сообщает агентство RTBF.

Отмечается, что нападение произошло утром субботы вблизи юридической фирмы 62-летнего Де Фау. Неизвестный мужчина нанес удар ножом бургомистру в область шеи.

Раненого городского голову госпитализировали, ему уже сделали операцию. Сейчас его состояние стабильное.

Нападавшего арестовали. СМИ пишут, что преступник может быть бывшим клиентом юридической фирмы Де Фау, но пока эта информация не подтверждена. Также пишут, что нападающий может иметь проблемы с психикой.

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Ранее сообщалось, что в Польше правоохранители предотвратили покушения на министра юстиции Яна Зьобро, арестовав злоумышленника, который причастен к организации события.