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В Беларуси заявили о задержании вооруженных анархистов на границе с Украиной. Фото

У задержанных изъяли оружие, патроны и электронную технику ДПК Беларуси

Задержанные имели при себе оружие, патроны и палатки

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о задержании группы вооруженных анархистов на границе с Украиной. Об этом сообщает белорусское издание "Белта" со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

"28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забожье Йельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", - отметил Бычковский. 

По его словам, у задержанных обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, боевую ручную гранату, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, палатки, саперную лопату, топор. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, SIM-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурой скрытого ношения и другую технику.

Отмечается, что члены группы совершили нападение на здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, районной прокуратуры. Целью этих людей было якобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Гражданами какой страны являются задержанные, в пограничной службе Беларуси не уточнили. Сейчас следственная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных.

Напомним, недавно в Луганской области задержали гражданина Российской Федерации, которого преследуют на родине из-за поддержки "Азова".

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