В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста

Один из задержанных якобы проживал в минском отеле

Протесты в Беларуси Наша Ніва

В Минске белорусские правоохранители задержали координаторов акций протеста. Об этом сообщает государственное информагентство Беларуси "БЕЛТА".

По информации издания, один из задержанных якобы руководил действиями соратников из гостиницы "Беларусь", где снимал номер на 17-м этаже и координировал митинги.

Отмечается, что мужчина руководил действиями трех подчиненных, которые, в свою очередь, руководили сотнями. В МВД Беларуси пока не прокомментировали эту информацию.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.

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В МВД Беларуси заявили, что в течение второго дня протестов в стране было задержано более двух тысяч человек.

Вчера, 11 августа, в МВД Беларуси заявили, что не будут разглашать информацию о том, где находятся задержанные во время массовых протестов граждане. Вечером из-за продолжения митингов в Минске снова закрыли метро, а к станции, где накануне погиб протестующий, несли цветы.