В Беларуси задержали украинца по запросу РФ
Он был вооружен
Вооруженного жителя Украины, объявленного Россией в розыск, задержали при попытке въезда на территорию Беларуси. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" во время оформления на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации.
Кроме того, сообщается, что в его личных вещах нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож с клинком длиной 18 см.
Мужчину передали сотрудникам милиции.
Ранее сообщалось, что власти Беларуси отпустят одного из украинцев, которого задержали во время протестов в Минске.