В Беларуси задержали украинца по запросу РФ

Новая Гута Фото из открытых источников

Он был вооружен

Вооруженного жителя Украины, объявленного Россией в розыск, задержали при попытке въезда на территорию Беларуси. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" во время оформления на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации.

Кроме того, сообщается, что в его личных вещах нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож с клинком длиной 18 см.

Мужчину передали сотрудникам милиции.

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Ранее сообщалось, что власти Беларуси отпустят одного из украинцев, которого задержали во время протестов в Минске.