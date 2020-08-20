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В Беларуси задержали председателя стачкома МАЗа

Правоохранители подтвердили задержание мужчины

Забастовка на Минском автомобильном заводе Белсат

В Беларуси задержали председателя стачкома Минского автомобильного завода Евгения Бохвалова. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич в комментарии TUT.BY.

По словам Ганусевич, мужчину задержали сотрудники белорусской милиции, однако обстоятельства пока выясняются. Правоохранители обещают сообщить детали позже.

Напомним, в четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. В частности, бастовать начали на автомобильном заводе БелАЗ, входящем в число семи ведущих мировых концернов по производству карьерной техники. Кроме этого, забастовку начали в Минске на одном из крупнейших в Европе производителей керамической плитки ОАО "Керамин" и государственном фармацевтическом предприятии Беларуси "Белмедпрепараты". В связи с этим на производствах вынужденно остановили работу. 

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Позже стало известно, что сотрудники авиакомпании "Белавиа" также присоединились к акции протеста и солидарности в Беларуси. Несколько десятков работников, держали белые и красные воздушные шарики и плакаты. Также в руках митингующих были буквы с надписью "Мы против насилия".

 
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