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В Беларуси задержали девять участников штаба соперницы Лукашенко

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская Фото из открытых источников

Правоохранители в третий раз задержали начальницу штаба Марию Мороз

В Беларуси задержали девять участников избирательного штаба соперницы действующего президента Александра Лукашенко, кандидатки в президенты Светланы Тихановской. Об этом пишет Tut.by.

В частности, правоохранители задержали начальницу штаба Марию Мороз, доверенное лицо кандидата Олега Моисеева, Татьяну Каневская, Юрия Власова, Андрея Смоленчука, Дмитрия Тита, Павла Мельковского, Николая Масловского и Антона Сташевского.

Отмечается, что Смоленчук получил 15 суток, Тит не выходит на связь, Мельковський осужден на 5 суток, а его машина со 100 тысячами листовок изъята, Сташевского перевели в Следственный комитет. Судьба других пока неизвестна.

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Напомним, ранее в Беларуси повторно задержали руководителя избирательного штаба соперницы действующего президента Александра Лукашенко, кандидатки в президенты Светланы Тихановской. В частности, руководителя избирательного штаба Светланы Тихановской Марию Мороз задержали "для участия в административном процессе".

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