В Беларуси вылечили первого пациента с коронавирусом

Его планируют выписать на следующей неделе

В Беларуси выздоровел первый пациент с коронавирусной инфекцией - студент из Ирана.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

"В Беларуси вылечен первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавирус. Напоминаем - именно он, был первым пациентом в Республике Беларусь, у которого было диагностировано это заболевание", - говорится в сообщении.

Кроме того, в белорусском Минздраве добавили, что на данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно.

Выписка пациента запланирована на конец следующей недели.

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При этом врачи продолжают наблюдать за одногруппниками и преподавателями студента - все они чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов заражения.

Отмечается, что пока они находятся в больнице на карантине.

Как сообщалось ранее, тем временем в Китае заявили о случаях "возвращения" в страну коронавируса из Италии и Ирана.

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Также сегодня, 7 марта, стало известно, что в Иране в результате осложнений от коронавируса скончалась депутат парламента от консервативной партии.