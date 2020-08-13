В Беларуси впервые официально назвали имена задержанных на протестах граждан

Протесты в Беларуси REUTERS

Предоставлен список арестованных лиц в Минске 11 августа

Верховный суд Республики Беларусь опубликовал список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста - 11.08.2020", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Беларуси крупные предприятия остановили работу: работники выходят на забастовку

Следует заметить, что граждане в указанном списке получили показания в форме ареста на срок от 4 до 25 суток. Чаще всего назначенное наказание - арест на 15 суток. Самому младшему задержанному в июне исполнилось 18 лет.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

Также в Минске белорусские силовики задержали двух украинских граждан - волонтеров из благотворительной организации "Восток-SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты о задержанных на протестах украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

В четверг, 13 августа, Министерство иностранных дел Украины заявило, что во время протестов в белорусском городе Брест задержали украинца.