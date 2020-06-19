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В Беларуси возобновились протесты: Задержаны журналисты и активисты

Протесты наблюдаются сразу в нескольких городах

Протесты в Беларуси TUT.by.

В пятницу, 19 июня, в городах Беларуси возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании. Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, в знак поддержки в Минске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно и Витебске активисты создали "Цепь солидарности".

В частности, в Витебске люди выстроились в цепь длиной 300 метров - примерно 300 человек. Машины и общественный транспорт начали сигналить в знак поддержки, а горожане хлопать в ладоши.

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Однако, впоследствии в Минске ОМОН начал вытеснять протестующих с проспекта Независимости. Тогда как в Гомеле правоохранители задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты. Также были задержаны несколько журналистов, среди которых съемочная группа "Радыё Свабода" и корреспондент Reuters.

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Напомним, в пятницу, 19 июня в белорусской столице Минске местные жители вышли на акцию против ареста оппозиционного политика Виктора Бабарико, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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