В Беларуси возбудили дело против экс-кандидата в президенты Цепкала

По словам представителя экс-кандидата, это сделано для того, чтобы не пустить Цепкало в Беларусь

Валерий Цепкало Фото из открытых источников

В Беларуси открыли уголовное дело против бывшего кандидата в президенты страны Валерия Цепкало. Об этом сообщил представитель оппозиционера Алексей Урбан в комментарии белорусской службе "Радио Свобода".

По словам Урбана, соратники Цепкало получили документ следователей, в котором говорится о том, что экс-кандидата в президенты разыскивают по уголовному делу, вероятно, о взяточничестве. "Цепкало собирался в Беларусь на следующей неделе, и эта информация не позволит ему приехать. Не исключено, что дело было возбуждено специально, чтобы он не прибыл. Поэтому мы будем ждать более благоприятной ситуации, поскольку на свободе он полезнее для Беларуси, чем в тюрьме", – сказал Урбан.

Кроме того, журналисты сообщают, что в российских СМИ появилась информация о том, что Цепкало объявили в розыск в РФ. В то же время, статья, по которой его разыскивают, не указана.

Напомним, 2 августа бывший кандидат в президенты Беларуси и эксглава Парка высоких технологий Валерий Цепкало приехал из Москвы в Киев. Ранее политик скрывался в РФ из-за угрозы ареста. ЦИК Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за якобы недостаточного количества достоверных подписей за его выдвижение.

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Сегодня, 16 августа, стало известно, что жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, Вероника Цепкало, также приехала с детьми в Украину. Несколько часов российские пограничники держали семью Цепкало на границе.